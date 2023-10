Lens goleia Nantes no Francês; Reims se aproxima do Top 3

O Lens goleou o Nantes por 4 a 0 neste sábado (28), pela 10ª rodada do Campeonato Francês, enquanto o Reims conseguiu uma vitória sobre o Lorient por 1 a 0 que o deixa perto da zona de classificação direta para a Liga dos Campeões.

Com este resultado, o Reims chega aos 17 pontos na tabela, um atrás do Paris Saint-Germain (3º), que visita o Brest (6º) no domingo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois de ter dominado grande parte do jogo sem ter se mostrado perigoso, o Reims conseguiu a vitória graças ao gol do lateral inglês Wilson-Esbrand (84'), cedido por empréstimo pelo Manchester City.