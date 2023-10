Israel segue atacando Gaza depois de bombardear túneis do Hamas

A ONU diz temer uma "avalanche de sofrimento humano" na Faixa de Gaza, onde o Exército israelense promove uma devastadora campanha de bombardeios desde 7 de outubro, em retaliação à ofensiva sem precedentes que os milicianos do Hamas lançaram em território israelense e que deixou 1.400 mortos, a maioria civis de todas as idades. Entre os mortos estão mais de 300 militares.

No 22º dia do conflito, que provocou milhares de mortos, o território palestino de Gaza, sitiado por Israel e onde 2,4 milhões de habitantes vivem na pobreza, privados de tudo, está agora isolado do mundo devido ao corte das comunicações e de Internet.

Durante a noite, o Hamas relatou intensos confrontos entre os seus combatentes e soldados israelenses, que atacaram Beit Hanun, no norte da Faixa, e Al Bureij, no centro.

O Ministério da Saúde do Hamas, que governa Gaza, afirmou no seu último relatório neste sábado que 7.703 pessoas, principalmente civis, morreram nos bombardeios israelenses. Segundo o Hamas, mais de 3.500 crianças estão entre os mortos.

Os militares israelenses confirmaram que as suas forças haviam operado "dentro de Gaza", tal como fizeram nas duas noites anteriores. Em resposta, o Hamas disparou foguetes contra várias cidades de Israel.

"Continuaremos bombardeando por via aérea e marítima", disse o porta-voz do Exército, Daniel Hagari. "A eliminação (dos líderes do Hamas) os enfraquece", acrescentou, observando que o Exército não reportou vítimas durante as operações noturnas.