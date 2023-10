Israel: ministro da Defesa diz que guerra entrou em nova fase, com expansão por terra

Israel expandia neste sábado sua operação em solo na Faixa de Gaza, ao enviar tanques e infantaria, apoiados por ataques massivos por ar e mar. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, afirmou que "o chão tremeu em Gaza" e que a guerra contra o Hamas havia entrado em uma nova fase.

O bombardeio, descrito por moradores de Gaza como o mais intenso até agora na guerra, derrubou a maioria das comunicações na área, um enclave com 2,3 milhões de habitantes. Militares israelenses divulgaram imagens neste sábado que mostravam colunas de tanque avançando lentamente em áreas abertas de Gaza, muitas aparentemente próximas da fronteira, e informaram que aviões bombardearam dezenas de túneis do Hamas e bunkers no subsolo.

"Nós passamos para o próximo estágio na guerra", afirmou Gallant, em declarações veiculadas neste sábado. "A campanha continuará até segunda ordem", afirmou. Anteriormente, Israel havia concentrado centenas de milhares de soldados ao longo da fronteira.