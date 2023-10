Israel examinará 'todas as opções' para libertar reféns do Hamas, diz Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado (28) que o país vai analisar "todas as opções" para libertar os mais de 220 reféns capturados pelo movimento islamita palestino Hamas na sua violenta incursão em Israel em 7 de outubro.

As autoridades irão "esgotar todas as opções para trazê-los [os reféns] para casa", declarou Netanyahu, depois de o braço militar do Hamas ter dito que estava disposto a libertá-los em troca da libertação de todos os prisioneiros palestinos nas prisões de Israel. Até o momento, o líder israelense não mencionou nenhum acordo de troca.