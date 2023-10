Israel avisa habitantes da Cidade de Gaza que a área agora é um 'campo de batalha'

O Exército de Israel alertou, neste sábado (28), os habitantes da Cidade de Gaza que considera toda a região um "campo de batalha", em um momento em que intensifica a sua ofensiva contra o movimento islamita Hamas nesse território palestino.

"O governo [da Cidade de] Gaza tornou-se um campo de batalha. Os abrigos no norte da [Faixa] de Gaza e no governo de Gaza não são lugares seguros", indicam panfletos do Exército lançados de aviões, que instam os habitantes a "se retirar imediatamente" da região para o sul.

