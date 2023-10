Incêndio em entidade eleitoral deixa um morto na Colômbia

Uma mulher morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas, depois que um grupo de manifestantes pôs fogo, neste sábado (28), a um centro da autoridade que organiza as eleições locais de domingo na Colômbia, informaram as autoridades.

Em um boletim, a Defensoria do Povo denunciou "a morte de uma mulher devido a um incêndio que teria sido causado por uma multidão nas instalações do Centro de Registro de Gamarra, (departamento de) Cesar", norte do país.

Vídeos difundidos nas redes sociais mostram mesas de escritório da instituição destruídas, as janelas quebradas, enquanto dezenas de manifestantes gritam nos arredores. Um grupo de policiais tenta contê-los. Um incêndio tem início do lado de dentro do prédio e os policiais correm.