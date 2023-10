Gaza: Emirados Árabes Unidos pedem reunião de Emergência do Conselho de Segurança da ONU

Israel intensificou as operações terrestres no enclave costeiro palestino, empregando tropas, tanques e realizando bombardeios aéreos intensivos; a investida preocupa os EAU

Diplomatas informaram que, diante desse pedido, o conselho, composto por 15 membros, está considerando a realização da reunião já no domingo, 29.

No transcorrer deste sábado, 28, os Emirados Árabes Unidos instaram o Conselho de Segurança das Nações Unidas a convocar uma reunião de caráter urgente, em resposta à escalada das operações terrestres efetuadas por Israel na região de Gaza , simultaneamente à desconexão das redes de telecomunicações.

À medida que a crise na região continua a se desdobrar, a convocação urgente do Conselho de Segurança reflete as crescentes preocupações e tensões em torno do conflito entre Israel e Gaza.

Mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou o início da "segunda fase" da operação em andamento contra o grupo Hamas na Faixa de Gaza. Netanyahu descreveu essa fase como "longa e difícil". O país intensificou as operações terrestres no enclave costeiro palestino, empregando tropas, tanques e realizando bombardeios aéreos intensivos, resultando em ataques a mais de 150 alvos no dia de hoje.

Ele destacou, ainda, que o principal objetivo de Israel é vencer o inimigo e garantir a segurança do país, referindo-se a essa operação como a "segunda guerra de independência".

Netanyahu afirmou o compromisso de Israel em recuperar todos os reféns mantidos pelo Hamas, porém, prevê-se que essa operação possa resultar em confrontos intensos em áreas urbanas e causar um alto número de vítimas em ambos os lados do conflito.

A decisão de enviar tropas terrestres levanta preocupações sobre o aumento das tensões na região do Oriente Médio. Líderes de países vizinhos, como o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, também emitiram alertas a Israel contra uma invasão terrestre e apelaram por um cessar-fogo.