Famílias dos reféns em Gaza pedem respostas do governo israelense

As famílias dos 230 reféns sequestrados pelo Hamas em sua sangrenta incursão em Israel, em 7 de outubro, exigiram, neste sábado (28), "respostas" do governo israelense, que anunciou que a guerra contra o movimento islamista palestino será "longa e difícil" em Gaza, bombardeada incessantemente. "As famílias não dormem. Querem respostas. Merecem respostas", reivindicou, em Tel Aviv, Haïm Rubinstein, de 35 anos, porta-voz do Fórum de Famílias de reféns e desaparecidos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se reuniu neste sábado com familiares dos reféns e informou-lhes que as autoridades examinariam "todas as opções" para libertá-los.

Os dois objetivos da guerra, insistiu, são "destruir" o Hamas e "trazer os reféns de volta para casa". O líder do Hamas na Faixa de Gaza, Tahya Sinwar, afirmou que o movimento islamista estava disposto a fazer uma troca "imediata" dos reféns em seu poder pelos presos palestinos em Israel. "Quanto mais os atingirmos, mais dispostos estarão a chegar a algum tipo de acordo, e poderemos trazer para casa nossos queridos reféns", afirmou, por sua vez, o ministro da Defesa, Yoav Gallant. As famílias dos reféns expressaram sua preocupação com a intensificação dos bombardeios e as incursões terrestres do exército israelense em Gaza desde a sexta-feira.

"Seja qual for o acordo proposto, deve ser aceito de imediato", implorou Ifat Kalderon, cuja família está em poder dos milicianos do Hamas. Antes de serem recebidos por Netanyahu, os familiares dos reféns expressaram seu desespero em Tel Aviv e pediram a libertação de seus entes queridos. "Agora, agora, agora!", gritaram, aos prantos. "Queremos que voltem agora. Não comemos, não dormimos! Tragam-nos para casa, não têm coração?", indignou-se Stella Samerano, segurando uma foto de seu neto, Jonathan.

Milicianos do Hamas entraram em território israelense em 7 de outubro por terra, mar e ar, a partir do sul de Gaza, no ataque mais letal desde a criação do Estado de Israel, em 1948. Mais de 1.400 pessoas morreram do lado israelense, a maioria civis mortos pelo Hamas, segundo as autoridades israelenses, que identificaram 230 reféns sequestrados pelo grupo islamista no ataque. Apenas quatro mulheres foram libertadas. Israel bombardeia desde então a Faixa de Gaza. O Hamas, que governa este território desde 2007, afirma que os ataques aéreos já deixaram mais de 8.000 mortos.