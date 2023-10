Erdogan acusa Ocidente de ser o 'principal culpado' do 'massacre' de Gaza

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusou neste sábado (28) o Ocidente de ser "o principal culpado pelos massacres em Gaza".

"Os principais culpados dos massacres em Gaza são os ocidentais. Com exceção de algumas consciências que levantaram a voz, estes massacres são inteiramente obra do Ocidente", disse o chefe do Estado turco em um "comício de apoio à Palestina" que reuniu centenas de milhares de pessoas em Istambul.