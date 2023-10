Campanha impactante e viral de Israel compara Hamas ao Estado Islâmico

No perfil do YouTube do ministério das Relações Exteriores há cerca de 40 vídeos curtos postados desde o massacre de 7 de outubro.

As lágrimas de uma avó, um socorrista que relata um episódio de horror, um corpo que aparece na tela durante um jogo ou em algum site: Israel lançou uma campanha internacional impactante e viral para denunciar os massacres do Hamas de 7 de outubro, em paralelo aos seus intensos bombardeios em Gaza.

Alguns vídeos são difíceis de assistir. Um médico legista desmorona ao falar dos corpos israelenses encontrados "unidos, se abraçando, enquanto queimavam". Outro comenta as fotos do corpo de uma criança queimada.

Os slogans são martelados depois de cada vídeo: #HamasIsIsis ("Hamas = Daesh", siglas árabes do Estado Islâmico), "BringThemHome" (Traga-os para casa) sobre os mais de 200 reféns capturados pelo Hamas, e "Stand with Israel, stand with humanity" (apoie Israel, apoie a humanidade).

No entanto, o discurso de um médico legista em frente ao corpo carbonizado de um adulto, cujo rosto devastado aparece em primeiro plano, segue acessível para todos.

As regras do gigante da tecnologia proíbem "as imagens chocantes (ou) explícitas de trauma físico".

"Em todo o mundo, queremos deixar claro que os atos cometidos pelos terroristas do Hamas são equivalentes aos atos cometidos pelo Estado Islâmico" e "que o destino do Hamas será o destino do Estado Islâmico, ou seja, sua destruição completa e total", assegurou à AFP do diplomata israelense Emmanuel Nahshon.