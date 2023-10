'Boom' do boxe brasileiro é liderado por mulheres: 'Vai ter muito ouro aqui'

Todas das seis mulheres que viajaram à capital chilena com a delegação brasileira de boxe voltaram para casa com medalhas.

"Acho que vai ter muito ouro aqui", disse Bia na sexta-feira, após vencer a final de Santiago.

No Pan de Lima 2019, ela conquistou o único ouro do Brasil no boxe.

Mas Bia não está mais sozinha...

"Estamos conseguindo nos expressar melhor dentro do ringue, ter mais confiança e mostrar isso conquistando vitórias, claro", analisa a brasileira, de 30 anos, sobre a grande atuação do país nos Jogos Pan-Americanos, com nove lutadores nas 13 finais do boxe feminino e masculino.

No total, entre mulheres e homens, o país conquistou quatro ouros, cinco pratas e três bronzes.

Cuba, que tradicionalmente é referência na modalidade, caiu de oito para duas medalhas de ouro, conquistadas por seus dois astros do ringue: os bicampeões olímpicos Julio César La Cruz e Arlen López. O país também somou uma prata e um bronze.