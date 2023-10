Auger-Aliassime supera favorito Rune e vai à final do ATP 500 da Basileia

O canadense vai enfrentar na decisão o polonês Hubert Hurkacz (11º), campeão do Masters 1000 de Xangai há duas semanas, que derrotou neste sábado o francês Ugo Humbert (28º) com parciais de 6-4, 3-6 e 7-6 (7/5).

Auger-Aliassime fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 23 minutos.

O tenista canadense Felix Auger-Aliassime, número 19 do mundo, eliminou o dinamarquês Holger Rune (6º), até então favorito ao título, e se classificou para a final do ATP 500 da Basileia.

Auger-Aliassime, que conseguiu sua primeira vitória em 2023 sobre um tenista do Top 10 do ranking da ATP, se classificou para a sua primeira final depois de um ano, sendo a última justamente a que venceu na última edição do torneio da Basileia.

-- ATP 500 da Basileia - Simples masculino - Semifinais:

Felix Auger-Aliassime (CAN) x Holger Rune (DIN) 6-3, 6-2

Hubert Hurkacz (POL) x Ugo Humbert (FRA) 6-4, 3-6, 7-6 (7/5)