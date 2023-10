Arsenal goleia Sheffield e segue na cola do Tottenham; Chelsea perde em casa

No domingo, o Manchester City pode desbancar o Arsenal da vice-liderança caso vença o clássico contra o Manchester United em Old Trafford.

Com a vitória, os 'Gunners' ficam dois pontos atrás dos 'Spurs', que na abertura da rodada venceram o Crystal Palace por 2 a 1 na sexta-feira.

O Arsenal cumpriu o favoritismo e goleou o Sheffield United por 5 a 0 neste sábado (28), pela 10ª rodada do Campeonato Inglês, e segue na cola do líder Tottenham, enquanto o Chelsea decepcionou mais uma vez e foi derrotado em casa pelo Brentford por 2 a 0.

Neste sábado, no Emirates Stadium, o protagonista indiscutível foi o atacante Edward Nketiah, autor dos três primeiros gols do Arsenal (28', 50', 58'), antes de o volante português Fábio Vieira (88') e o defensor japonês Takehiro Tomiyasu (90'+6) fecharem a goleada, que afunda ainda mais o Sheffield na lanterna.

Quem conseguiu respirar foi o Bournemouth, que ainda não tinha vencido no campeonato e neste sábado derrotou por 2 a 1 o Burnley, agora vice-lanterna com apenas 4 pontos.

No primeiro jogo do dia, o Chelsea (11º) perdeu em Stamford Bridge por 2 a 0 para o Brentford (10º), que chegou à vitória com gols de Ethan Pinnock (58') e Bryan Mbeumo (90'+6).

Com o resultado, os 'Blues' ficam com apenas 12 pontos em dez jogos, muito longe da briga pelo título e da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: