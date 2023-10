Arábia Saudita condena operações em terra de Israel na Faixa de Gaza

O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita denunciou as operações militares por terra de Israel na Faixa de Gaza, ao dizer que elas ameaçavam as vidas de civis palestinos e os expunham a mais perigo e a condições desumanas.

O reino, que caminhava para normalizar relações com Israel antes dos ataques de 7 de outubro do Hamas gerarem a guerra, "adverte contra continuar a cometer essas violações flagrantes e injustificáveis contra o povo irmão palestino, as quais violam a lei internacional".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Arábia Saudita advertiu de consequências perigosas para a estabilidade, a paz e a segurança, na região e para além dela. Fonte: Dow Jones Newswires.