Rússia acusa Ucrânia de ter atacado central nuclear

O operador da central afirmou que a radiação nessa infraestrutura e nos arredores está em seus "valores naturais". Disse ainda que não houve vítimas, nem danos, e que a instalação "funciona normalmente".

Do lado ucraniano, oito bombeiros ficaram feridos em um bombardeio russo, nesta sexta-feira de manhã, em um quartel da cidade de Izium, no nordeste do país, anunciou o ministro do Interior, Igor Klimenko.

Uma criança morreu em bombardeios noturnos na região de Sumi, no nordeste da Ucrânia, acrescentou a Presidência.

bur/alf/avl/meb/tt