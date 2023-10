Rio de Janeiro: mais do que nunca, tomada por milícias

Ônibus incendiados, fumaça cobrindo os bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro: as cenas de caos desta semana mostraram o alcance do controle das milícias na cidade, um problema que se tornou um tema de segurança nacional. O ataque, que deixou 35 ônibus e um trem em chamas, foi em resposta a uma operação policial que matou um líder dessas organizações criminosas poderosas, segundo autoridades. Foi a maior depredação do transporte público da cidade em apenas um dia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou as chamas e nuvens de fumaça a cenas da Faixa de Gaza, e ressaltou que as milícias são um problema de segurança nacional. "É muito fácil ficar vendo aquelas cenas que apareceram na TV e dizer: 'É um problema do Rio, do prefeito, do governador'. Não, é um problema do Brasil, para o qual temos que tentar encontrar soluções."

Fundadas há cerca de quatro décadas por ex-policiais, as milícias começaram atuando como grupos comunitários de autodefesa à ação das facções do narcotráfico. Seu berço histórico é a Zona Oeste do Rio, onde predominam bairros pobres e negligenciados pelos serviços públicos, e onde vive cerca de 40% da população da cidade, ou seja, 2,6 milhões de pessoas. Inicialmente bem vistas pelos moradores, as milícias logo começaram a se assemelhar aos grupos criminosos que combatiam, cobrando pela "proteção" do comércio local e, posteriormente, estendendo seus tentáculos, assim como as máfias, a todo tipo de serviço. Venda de botijões de gás superfaturados, desvio de ligações elétricas e serviço de internet... Elas abrangem tudo, incluindo o mercado imobiliário. "Atuam, principalmente, no mercado imobiliário: grilagem de terras, inclusive da União, loteadas e vendidas, construção de casas, prédios e shoppings, na maioria das vezes de forma irregular, e também na corretagem, ganhando comissões sobre a compra, venda e o aluguel de imóveis", explica a socióloga Carolina Grillo, coordenadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (UFF).

A opinião pública começou a se desiludir com as milícias em 2008, após o sequestro e a tortura de uma equipe de jornalistas do jornal O Dia. Uma Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) foi aberta na Assembleia legislativa do Rio (Alerj) e mais de 200 pessoas foram presas, incluindo figuras políticas.

As milícias iniciaram nos últimos anos uma incursão pelo tráfico de drogas, fazendo alianças pontuais com o narcotráfico. Da mesma forma, expandiram suas operações para a baixada Fluminense. A situação se tornou explosiva em junho de 2021, quando o líder miliciano Wellington da Silva Braga, vulgo "Ecko", foi morto em uma operação policial, dando origem a uma guerra de sucessão interna, da qual os narcotraficantes tiraram proveito.