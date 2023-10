Queda de drones deixa 6 feridos em povoado egípcio na fronteira com Israel

Seis pessoas ficaram feridas quando dois drones caíram sobre Taba, um povoado egípcio fronteiriço com Israel, informou o Exército do país árabe.

Um porta-voz do Exército egípcio escreveu no Facebook que um drone não identificado se chocou contra "um edifício vizinho ao hospital de Taba", na localidade de mesmo nome.

Posteriormente, esclareceu que eram "dois drones procedentes do sul do Mar Vermelho", perto do Iêmen.