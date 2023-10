Ponte aérea começa a funcionar para auxiliar região de Acapulco após furacão

Uma ponte aérea para retirar turistas e moradores e levar ajuda humanitária para a região portuária mexicana de Acapulco começou a funcionar nesta sexta-feira (27) no aeroporto da cidade, devastada pelo poderoso furacão Otis, que deixou pelo menos 27 mortos. Durante a coletiva de imprensa matinal presidencial, o secretário de Defesa, Luis Cresencio Sandoval, detalhou que durante a manhã estavam programados três aviões, pois a pista do terminal aéreo não registra maiores danos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O aeroporto de Acapulco já foi recuperado para uma ponte aérea (...) com voos diurnos das linhas comerciais para retirar turistas e a população local e médicos especialistas irão chegar", detalhou o funcionário.

Otis, que na madrugada de quarta-feira chegou à região como um furacão de categoria 5, a maior na escala Saffir-Simpson, com ventos sustentados de 270km/h, é o furacão mais poderoso a atingir o estado de Guerrero, na costa do Pacífico, além de ter se fortalecido em poucas horas. Uma equipe da AFP constatou a chegada de dezenas de pessoas, com malas e mochilas, para serem retiradas pelos aviões. "Estamos muito felizes e contentes, agradecidos com a vida que nos dá a oportunidade de continuar", disse à AFP Clara Elena Albo, originária da capital e que estava de férias com o marido. O terminal aéreo foi severamente destruído, com dezenas de vidros quebrados e outros destroços. A torre de controle e os sistemas de navegação também ficaram inutilizáveis, portanto os voos serão visuais.

As estradas nos arredores do aeroporto, uma região conhecida como Punta Diamante, onde estão localizados grandes hotéis e condomínios de luxo, ainda apresentavam os estragos do furacão com edifícios destruídos, postes e árvores caídas. Também foram registrados danos em 80% dos hotéis desse porto que vive essencialmente do turismo, além de ter deixado inúmeras lojas e casas em ruínas e ruas inundadas de lama. Grande parte de Acapulco permanece sem luz e sinal de telefonia. Houve também escassez de alimentos, o que provocou saques de supermercados. Como parte da ponte aérea, está prevista a chegada de 40 toneladas de alimentos ainda nesta sexta-feira.

A região portuária, onde vivem cerca de 780 mil pessoas, havia registrado milhares de turistas no local, com uma ocupação de 50% dos 20 mil quartos do hotel. O número de mortos mantém-se estável em 27, enquanto prosseguem as buscas por quatro desaparecidos, três deles da Marinha. "Lamentavelmente, houve a perda de vidas humanas (...) mas não foram tantas ante um fenômeno tão forte e tão impactante", disse o presidente Andrés Manuel López Obrador.