Pochettino é contra realização de jogo do Chelsea no dia 24 de dezembro

Pochettino tem motivos pessoais para ser contra a data prevista: segue o costume argentino de comemorar na noite de 24 para 25 de dezembro e seu aniversário de casamento também é na véspera.

"Nossos torcedores não estão felizes? Eu tampouco. Dia 23 é meu aniversário de casamento e tenho que visitar os Wolves. Não acho que vou convencê-la [sua esposa] a vir", disse ele.

"O dia 24 [de dezembro] é uma noite muito importante para os argentinos e espero chegar em casa a tempo de comemorar depois do jogo. Nossos torcedores não estão felizes e eu tampouo estou", observou.

"Mas estamos na Inglaterra, é diferente do resto do mundo e tenho que me adaptar", relativizou o ex-técnico do Tottenham e do Paris Saint-Germain.

