A ONU afirmou, nesta sexta-feira (27), que "muito mais" pessoas "morrerão em breve" na Faixa de Gaza pelo cerco de Israel, que fez uma nova incursão de infantaria no enclave palestino, visando a uma ofensiva terrestre em resposta ao sangrento ataque do movimento islâmico palestino Hamas.

Frente à guerra Israel-Hamas, América Latina defende paz e causa palestina, com nuances

Embora os matizes políticos e o peso da História pesem nas posições dos governos latino-americanos frente à guerra entre Israel e Hamas, a região mantém seu apoio tradicional à causa palestina e defende, com o Brasil à frente, uma solução pacífica para o conflito.

GENEBRA:

ONU preocupada com 'crimes de guerra' no conflito entre Israel e Hamas

A ONU expressou nesta sexta-feira (27) preocupação com o fato de "crimes de guerra" terem sido e continuarem sendo cometidos no conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas.

PARIS:

Cobertura da guerra Israel-Hamas, um desafio sem precedentes para a imprensa

Propaganda, impossibilidade de ir a Gaza, pressão nas redes sociais e opinião pública inflamada são algumas das dificuldades que os grandes veículos de comunicação ocidentais enfrentam na cobertura da guerra entre Israel e o Hamas, o que os obriga a redobrar a cautela.

EIN BOKEK, Israel:

O tormento psicológico dos sobreviventes dos massacres do Hamas em Israel

Ella Ben Ami, de 23 anos, tem o mesmo pesadelo quase todas as noites: sua mãe, sequestrada em 7 de outubro pelo movimento islamita palestino Hamas, deitada no chão, com as mãos amarradas, sem água nem comida.

JERUSALÉM:

'Ninguém nunca questionou' o número de mortos em Gaza antes, responde ONU aos EUA

Um alto funcionário da ONU afirmou, nesta sexta-feira (27), que o número de mortos publicado pelas autoridades da Faixa de Gaza "nunca" foi "questionado" durante conflitos anteriores, depois de Washington ter contestado sua credibilidade.

JERUSALÉM:

Sete de outubro: o sábado mais sombrio de Israel

O sol nasce. Às margens da Faixa de Gaza, centenas de homens armados, membros do movimento islamita palestino Hamas, se aproximam da fronteira com Israel. Em poucos minutos, abrirão os portões do inferno.

BRUXELAS:

França e Espanha pedem 'trégua humanitária' em Gaza após cúpula da UE

França e Espanha pediram, nesta sexta-feira (27), uma "trégua humanitária" para proteger os civis na Faixa de Gaza diante dos bombardeios israelenses e da libertação de reféns detidos pelo grupo islamista palestino Hamas.

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Rio de Janeiro: mais do que nunca, tomada por milícias

Ônibus incendiados, fumaça cobrindo os bairros populares da Zona Oeste do Rio de Janeiro: as cenas de caos desta semana mostraram o alcance do controle das milícias na cidade, um problema que se tornou um tema de segurança nacional.

SAN SALVADOR:

Bukele lança sua popular e polêmica candidatura à reeleição em El Salvador

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, registrou à meia-noite de quinta-feira (26) sua candidatura à reeleição para as eleições de 4 de fevereiro, em um momento de esmagadora popularidade por sua ofensiva contra as gangues, mas questionado por sua concentração de poder e pela legalidade de sua postulação.

LEWISON, Estados Unidos:

Novo dia de buscas intensas pelo atirador do Maine, nos EUA

Dois dias após o massacre que deixou 18 mortos no Maine, a polícia americana intensificou nesta sexta-feira (27) a busca pelo autor dos assassinos no nordeste do país.

CIDADE DO PANAMÁ:

Crescem protestos no Panamá contra a maior mina a céu aberto da América Central

Sob a garoa, uma grande manifestação percorreu novamente na quinta-feira as ruas e avenidas da capital do Panamá para exigir a revogação de um contrato que permite à empresa canadense First Quantum Minerals operar a maior mina de cobre da América Central neste país.

BARRANQUILLA, Colômbia:

Barranquilla, cidade de luzes e sombras sob a hegemonia de um clã na Colômbia

Um calçadão de um quilômetro de extensão brilha próximo ao porto de Barranquilla, vitrine econômica da Colômbia sobre o Caribe. Mas a cidade cresce sob a hegemonia de um clã que prepara, neste domingo, a quinta vitória consecutiva nas urnas, ofuscada por acusações de compra de votos.

CIDADE DO PANAMÁ:

América Latina irá para a COP28 com avanços e desafios diante das mudanças climáticas

O Panamá encerra, nesta sexta-feira (27), a Semana do Clima da América Latina e do Caribe, depois de aprovar uma posição comum para a conferência COP28 sobre mudança climática em Dubai, mas persistem desafios que exigem ação imediata.

SANTA CRUZ, Bolívia:

Incêndios florestais mergulham a cidade mais populosa da Bolívia em cinzas

O incêndio toma conta de Santa Cruz. Os incêndios florestais, agravados pela seca, esvaziaram escolas e trouxeram de volta as máscaras faciais. A fumaça mergulhou na cor cinza a cidade mais populosa e próspera da Bolívia.

MADRI:

Mais de 200.000 menores na Espanha podem ter sido vítimas de abusos sexuais de religiosos

O número de menores que teriam sofrido abusos sexuais por parte de religiosos católicos na Espanha desde 1940 seria superior a 200.000, de acordo com um primeiro grande relatório divulgado nesta sexta-feira (27) por uma comissão independente sobre este flagelo no país, onde as vítimas denunciam há anos a omissão da Igreja Católica.

GILLELEJE, Dinamarca:

Oitenta anos depois, uma judia dinamarquesa lembra como fugiu da Gestapo na infância

Em outubro de 1943, pouco depois de seu aniversário de três anos, Tove Udsholt fugiu de Copenhague com sua mãe, Paula Mortensen, para escapar da Gestapo - antes de encontrar refúgio em uma pequena vila de pescadores.

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Japão exibe tecnologia futurística de resgate para desastres naturais

Com uma câmera drone, uma sobrevivente é localizada entre os escombros. Um robô traz água para ela enquanto equipes de resgate equipadas com trajes de exoesqueleto abrem uma saída para retirá-la com uma maca autônoma.

PARIS:

GAFI remove Panamá e Ilhas Cayman da 'lista cinza' de lavagem de dinheiro

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) retirou o Panamá e as Ilhas Cayman da sua "lista cinza" de países sujeitos a uma vigilância reforçada, anunciou nesta sexta-feira em comunicado esta organização intergovernamental de combate à lavagem de dinheiro.

OCEANSIDE, Estados Unidos:

Tatuar com cinzas, uma forma de luto na Califórnia

Quando Scout Frank perdeu a mãe, ela decidiu colocar algumas de suas cinzas em um colar para se sentir próxima dela. Mas em seu processo de luto, encontrou uma forma de realmente carregar isso sob a pele: com uma tatuagem.

