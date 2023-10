Passado colonial marca agenda de Charles III em sua visita ao Quênia

A escolha do Quênia tem uma forte dimensão sentimental para Charles e para a família real. Foi nesse país africano que, em 1952, Elizabeth II soube da morte de seu pai, o rei George VI, o que a tornou a nova soberana do Reino Unido.

O casal real será recebido pelo presidente William Ruto em Nairóbi na terça-feira. Durante dois dias, deve se reunir com empresários, jovens, participar de um banquete de Estado, visitar um novo museu dedicado à história do Quênia e depositar uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, nos Jardins Uhuru.

A história entre os dois países tem momentos sombrios, como a repressão da revolta Mau Mau, que deixou mais de 10 mil mortos entre 1952 e 1960, principalmente da comunidade Kikuyu, uma das repressões mais sangrentas do império britânico.

