ONU preocupada com 'crimes de guerra' no conflito entre Israel e Hamas

A ONU expressou nesta sexta-feira (27) preocupação com o fato de "crimes de guerra" terem sido e continuarem sendo cometidos no conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas.

"Estamos muito preocupados com o fato de crimes de guerra serem cometidos. Estamos preocupados com a punição coletiva infligida aos habitantes de Gaza em resposta aos ataques atrozes do Hamas, que também constituem crimes de guerra", disse a porta-voz do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, durante sessão informativa regular da ONU em Genebra.

Israel tem bombardeado incessantemente a Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, desde os ataques sem precedentes do movimento islamita ao território israelense, em 7 de outubro, que deixaram mais de 1.400 mortos, a grande maioria civis, e mais de 220 reféns, segundo as autoridades israelenses.