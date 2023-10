'Ninguém nunca questionou' o número de mortos em Gaza antes, responde ONU aos EUA

Um alto funcionário da ONU afirmou, nesta sexta-feira (27), que o número de mortos publicado pelas autoridades da Faixa de Gaza "nunca" foi "questionado" durante conflitos anteriores, depois de Washington ter contestar sua credibilidade.

Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde do movimento islamita Hamas, que controla a Faixa de Gaza, anunciou um novo número de mais de 7.300 mortes no território palestino desde o início da guerra com Israel em 7 de outubro, a maioria delas civis e entre elas mais de 3.000 crianças.

"No passado, durante os cinco ou seis ciclos de conflito na Faixa de Gaza, estes números foram considerados credíveis. Ninguém nunca realmente questionou estes números", disse Philippe Lazzarini, diretor da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA), em coletiva de imprensa em Jerusalém.