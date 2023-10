Nice vence Clermont fora de casa (1-0) e é líder provisório do Francês

A equipe da Côte d'Azur finalmente conseguiu marcar aos 74 minutos, com um gol do argelino Hicham Boudaoui, que finalizou à queima-roupa um cruzamento da esquerda de Romain Perraud.

"Estou feliz com este resultado. Estudamos bem o Clermont e suas qualidades. Sabíamos que seria difícil vencer. Jogamos bem, fomos sólidos", comemorou o técnico do Nice, Francesco Farioli.

O Clermont, que no último domingo venceu o lanterna Lyon, por 2 a 1, segue na 17ª posição, penúltimo e na zona de rebaixamento, com apenas uma vitória nesta Ligue 1. O Lyon, com dois pontos a menos, pode ceder seu último lugar da classificação se vencer no domingo em sua visita ao Olympique de Marselha (8º).

O Paris Saint-Germain (3º), agora quatro pontos atrás do Nice, disputa sua partida desta décima rodada no domingo, contra o Brest (5º) fora de casa.

--- Jogos da 10ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação: