Neuer volta ao gol do Bayern quase um ano após sua grave lesão

Manuel Neuer retornará ao gol do Bayern de Munique no sábado, no jogo em casa contra o Darmstadt, pela nona rodada da Bundesliga, quase um ano após a grave lesão no joelho direito, anunciou o técnico Thomas Tuchel nesta sexta-feira.

Em 9 de dezembro de 2022, oito dias após sua última partida oficial com a Alemanha na Copa do Mundo de 2022 no Catar, Neuer (37 anos) sofreu um sério acidente de esqui nos Alpes da Baviera.

"Se nada acontecer no treino, 'toi! toi! toi! (fórmula alemã para desejar sorte), ele jogará amanhã", declarou Thomas Tuchel durante a coletiva de imprensa anterior ao jogo da Bundesliga, batendo na madeira da bancada diante dele.