MP da Venezuela intima organizadores de primárias da oposição a se apresentar

O Ministério Público da Venezuela intimou para comparecimento na próxima segunda-feira (30), na qualidade de "investigados", o presidente da comissão organizadora das primárias opositoras, Jesús María Casal, e outros dois membros, após denúncias de suposta fraude no pleito, informou nesta sexta-feira (27) o procurador-geral, Tarek William Saab.

"Em atenção a uma denúncia realizada junto ao Ministério Público, emitem-se as respectivas intimações aos cidadãos Jesús María Casal, Mildred Camero e Roberto Abdul-Hadi Casanova para que compareçam na segunda-feira, 30/10/23, na qualidade de investigados", informou Saab na rede social X, antigo Twitter. Camero e Abdul-Hadi são vice-presidente e membro suplente da comissão, respectivamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os intimados terão que se apresentar às 13h locais (12h de Brasília) no Ministério Público nacional, com competência em "questão e legitimação de capitais, crimes financeiros e econômicos", na sede principal do MP, em Caracas, diz a nota de intimação, publicada nas redes sociais por Saab.