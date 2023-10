Minério e petróleo reagem a 'imposto do pecado'

Setores ligados à mineração e à exploração de petróleo e gás estão insatisfeitos com o novo relatório da reforma tributária, apresentado na quarta-feira, 25, pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), e já se articulam para garantir mudanças no texto.

A principal preocupação é com a cobrança de até 1% sobre a extração desses recursos não renováveis. A nova taxação foi criada pelo relator no âmbito do Imposto Seletivo, chamado de "imposto do pecado", que vai incidir sobre atividades consideradas prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A proposta estabelece que o tributo será cobrado "independentemente da destinação", ou seja, poderá alcançar vendas internas e externas - o que é visto como um contrassenso. "O texto geral do senador Eduardo Braga é enfático ao dizer que a carga tributária não incidirá sobre as exportações", afirma Raul Jungmann, ex-ministro e atual diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). O temor é de que o produto brasileiro fique mais caro e perca competitividade.