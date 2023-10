Militar colombiano envolvido no assassinato de presidente do Haiti pega prisão perpétua

Um militar colombiano reformado foi condenado à prisão perpétua, nesta sexta-feira (27), em um tribunal de Miami (Flórida), por participar do assassinato do presidente do Haiti Jovenel Moïse, em 7 de julho de 2021, um crime que mergulhou o país caribenho no caos.

Germán Rivera, considerado um dos líderes dos mercenários que executaram o crime, se apresentou perante ao juiz federal Jose E. Martínez para ouvir sua sentença.

No mês passado, o capitão reformado admitiu ter dado apoio ao complô criminoso e conspirado para matar ou sequestrar uma pessoa fora dos Estados Unidos.