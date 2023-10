Mais de 200.000 menores na Espanha teriam sofrido abusos de religiosos católicos

O número de menores que teriam sofrido abusos sexuais por parte de religiosos católicos na Espanha desde 1940 seria superior a 200.000, de acordo com um primeiro relatório independente divulgado nesta sexta-feira (27), que rompe o silêncio em um país, no qual as vítimas enfrentam, há anos, a falta de transparência da Igreja.

"Tem gente que se suicidou (...), gente que nunca mais conseguiu recompor sua vida", afirmou o defensor público Ángel Gabilondo, em entrevista coletiva, ao entregar o relatório de mais de 700 páginas e intitulado "Uma resposta necessária", ao Congresso espanhol, que havia-lhe encomendado em março de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O informe não fornece um número exato, mas inclui um pesquisa com a participação de 8 mil pessoas, segundo a qual 0,6% da população adulta espanhola (em torno de 39 milhões de pessoas no total) afirma ter sofrido abuso sexual por parte de membros da Igreja Católica quando eram menores.