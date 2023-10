Lula diz ser radicalmente contra o poder de veto concedido aos 5 países no Conselho da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar sobre o conflito entre Israel e Hamas, no Oriente Médio. Na manhã desta sexta-feira, 27, durante café com jornalistas, Lula reforçou a posição de neutralidade brasileira e voltou a dizer que o País segue o Conselho de Segurança das Nações Unidas e que, dessa forma, não classifica o Hamas como um grupo terrorista. O presidente também reclamou das regras do Conselho que garantem poder de veto aos cinco países permanentes do órgão.

Na semana passada, a proposta brasileira de cessar-fogo na região recebeu 12 votos favoráveis no Conselho de Segurança da ONU, mas, vetada pelos Estados Unidos, acabou rejeitada. "Ela foi vetada por causa de uma loucura que é o poder de veto concedido aos cinco países titulares do Conselho, que eu sou totalmente, radicalmente contra", disse o presidente, durante o café com jornalistas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu vi uma manchete aqui no jornal dizendo: a proposta do Brasil foi rejeitada. Não é verdade, é mentira. Não foi rejeitada. Tinha 15 votos em jogo, ela teve doze, duas abstenções e um contra. Como ela pode ter sido rejeitada? Ela foi vetada por causa de uma loucura", disse o presidente. "Isso não é democrático", pontuou.