Ivanka irá depor em julgamento de Donald Trump por fraude

Ivanka Trump, filha e conselheira de Donald Trump quando o magnata ocupava a Casa Branca, terá que depor no julgamento civil realizado em Nova York contra seu pai e dois irmãos por fraude envolvendo o valor dos ativos da Organização Trump, decidiu o juiz nesta sexta-feira (27).

Inicialmente alvo da denúncia da procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, juntamente com Donald Trump e seus filhos Eric e Donald Jr., Ivanka acabou ficando de fora. A promotoria ainda quer ouvir o seu depoimento, que a defesa contestou no julgamento alegando que ela já não estava baseada em Nova York e afirmando que os promotores querem criar "um evento midiático".

O juiz Arthur Engoron decidiu em favor da promotoria, ressaltando que o depoimento não ocorreria antes de 1º de novembro, para dar à filha do ex-presidente a oportunidade de recorrer.