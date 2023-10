Israel intensifica bombardeio de Gaza e ONU adverte para 'avalanche de sofrimento'

O movimento islamista Hamas, no poder em Gaza, afirmou também que Israel "cortou as comunicações e a maior parte da internet", "para cometer massacres com bombardeios de represália por ar, terra e mar".

O Hamas, por sua vez, assinalou que havia lançado "uma salva de foguetes" contra o território israelense e urgiu a comunidade internacional a se mobilizar "para que cessem os crimes e os massacres" israelenses.

"Sem uma mudança fundamental da situação, a população de Gaza sofrerá uma avalanche de sofrimento humano sem precedentes", advertiu o secretário-geral da ONU, António Guterres.

A guerra começou em 7 de outubro com a incursão de combatentes do Hamas que, segundo Israel, mataram mais de 1.400 pessoas no sul do país, em sua maioria civis, e sequestraram mais de 220, que foram levadas como reféns a Gaza.

Em represália, Israel desencadeou uma campanha de bombardeios incessantes, que, segundo o Hamas, deixaram mais de 7.300 mortos, entre eles mais de 3.000 crianças.

O grupo islamista afirmou que "cerca de 50" reféns morreram em bombardeios israelenses.