Hamas diz travar combates violentos com tropas israelenses em Gaza

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas informou, na noite desta sexta-feira (27), que travava violentos combates contra tropas israelenses dentro da Faixa de Gaza, depois que Israel anunciou ter ampliado suas operações terrestres no território palestino. "Estamos enfrentando uma incursão terrestre israelense em Beit Hanoun [norte da Faixa de Gaza] e no leste de Barueij [centro] e há confrontos violentos no terreno", informaram, em um comunicado, as brigadas Ezzedine al-Qassam, braço armado do Hamas, que governa Gaza. O porta-voz militar israelense, major Nir Dinar, disse à AFP que "nossas tropas estão operando dentro de Gaza, como fizeram ontem".

A comunidade internacional manifestou preocupação pela situação humanitária no território, bombardeado e assediado por Israel em resposta ao ataque letal lançado dali pelo Hamas em 7 de outubro. A Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que pede uma "trégua humanitária imediata", enquanto Israel considerou essa resolução uma "infâmia". O Hamas, que havia pedido à comunidade internacional que se mobilizasse "para que cessem os crimes e os massacres" israelenses, comemorou a resolução. Já os Estados Unidos se manifestaram a favor de uma "pausa humanitária" para deixar entrar ajuda em Gaza. O secretário-geral da ONU, António Guterres, advertiu que, "sem uma mudança fundamental da situação, a população de Gaza sofrerá uma avalanche de sofrimento humano sem precedentes". A guerra começou em 7 de outubro com a incursão de combatentes do Hamas que, segundo Israel, mataram mais de 1.400 pessoas no sul do país, em sua maioria civis, e sequestraram mais de 220, que foram levadas como reféns a Gaza.

Em represália, Israel desencadeou uma campanha de bombardeios incessantes, que, segundo o Hamas, deixaram mais de 7.300 mortos, entre eles mais de 3.000 crianças. Além disso, o grupo islamista afirmou que "cerca de 50" reféns morreram em bombardeios israelenses. Israel também impôs um cerco praticamente total a esse território de 362 km² e mais de 2,3 milhões de habitantes.

O Exército israelense indicou que aumentou os bombardeios "de maneira muito significativa" e anunciou que "ampliará suas operações terrestres esta noite", após duas noites seguidas de incursões de tanques na Faixa.