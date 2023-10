Greve por aumento salarial perturba serviços públicos em Portugal

A coleta de resíduos e o funcionamento de hospitais e escolas foram afetados na manhã desta sexta-feira (27), em Portugal, por uma paralisação de 24 horas dos funcionários públicos para exigir aumentos salariais, informaram os sindicatos.

"Prevemos uma forte participação com interrupções, ou mesmo o fechamento de diversos serviços públicos", disse o coordenador da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, Sebastiao Santana, à imprensa local.

Os grevistas protestam, em particular, "contra a política de empobrecimento" do governo socialista com "a conivência" dos partidos de direita, afirma o sindicato em um comunicado.