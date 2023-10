França e Espanha pedem 'trégua humanitária' em Gaza após cúpula da UE

"Acreditamos que agora é necessário uma trégua humanitária capaz de proteger aqueles que estão no terreno e sofreram bombardeios", disse o presidente francês, Emmanuel Macron, em Bruxelas, no final de uma cúpula de líderes da União Europeia (UE).

Os líderes europeus pediram, na quinta-feira, a implementação de "corredores humanitários" e a adoção de "pausas por necessidades humanitárias", em uma formulação que consumiu longas negociações.

Após o ataque do grupo islamista Hamas ao território israelense, em 7 de outubro, Israel iniciou uma retaliação mortal contra a Faixa de Gaza, onde o alto número de mortes de civis suscitou o alarme internacional.

A formulação acordada na quinta-feira foi a saída encontrada para um entendimento entre os países da UE que apoiam firmemente Israel e aqueles que manifestaram preocupação com a situação dos civis em Gaza.

Durante mais de uma semana, os rascunhos do texto acordado mencionaram uma "pausa humanitária", no singular, embora no final o documento tenha optado por uma formulação diferente.

Na parte das Conclusões da cúpula, dedicadas ao conflito, os líderes da UE salientaram a urgência de ajudar os civis de Gaza "por todos os meios necessários, incluindo corredores humanitários e pausas para necessidades humanitárias".

"Tivemos um debate muito longo sobre o plural ou o singular", admitiu Macron nesta sexta-feira, após o final da cúpula.