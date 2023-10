Exército de Israel diz que suas forças terrestres estão expandindo atividades em Gaza

As forças israelenses realizaram outro ataque terrestre em Gaza. Os militares de Israel disseram, nesta sexta-feira, 27, que suas forças terrestres estavam "expandindo sua atividade" na Faixa de Gaza, à medida que o exército se aproxima de uma invasão terrestre total do território sitiado.

"Além dos ataques que realizamos nos últimos dias, as forças terrestres estão expandindo a sua atividade esta noite", disse o contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz do exército. "As Forças de Defesa de Israel (FDI) estão agindo com grande força (...) para alcançar os objetivos da guerra."

Os comentários sucedem a declaração do Ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, de que o espera lançar em breve uma longa ofensiva terrestre em Gaza para destruir o Hamas, enquanto os ataques aéreos se intensificavam após o anoitecer e os serviços de internet e comunicações móveis do território entravam em colapso. Fonte: Associated Press.