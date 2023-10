EUA miram Irã com novas sanções, na tentativa de cortar financiamento para o Hamas

Os Estados Unidos ampliaram esforços de cortar o financiamento para o Hamas nesta sexta-feira, 27, ao anunciar uma segunda rodada de sanções contra indivíduos e organizações ligadas ao grupo extremista palestino, que no último dia 7 lançou um ataque contra Israel que matou mais de 1.400 pessoas.

As novas sanções destacam o papel do Irã em fornecer ajudar financeira, logística e operacional ao Hamas, segundo comunicado do Departamento do Tesouro dos EUA. Os alvos incluem um representante do Hamas no Irã e membros do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

O anúncio veio após o vice-secretário do Tesouro americano, Wally Adeyemo, viajar para Londres para angariar mais apoio do Reino Unido, um dos aliados mais próximos dos EUA, na tentativa de drenar o financiamento do Hamas, que ambos os países consideram ser uma organização terrorista.