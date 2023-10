EUA impõe sanções a redes de financiamento do Hamas

Washington revelou que também impôs sanções contra "um dirigente do Hamas no Irã e membros da Guarda Revolucionária', o exército ideológico do regime iraniano.

Essas sanções miram "ativos adicionais na carteira de investimentos do Hamas e pessoas que facilitam a evasão de sanções por parte de empresas filiadas ao Hamas", disse o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em um comunicado.

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (27), uma nova rodada de sanções econômicas contra dirigentes do Hamas, assim como contra a Guarda Revolucionária iraniana, e suas redes financeiras, três semanas depois do início da guerra entre o movimento islamista palestino e Israel.

As sanções estendem-se também a "uma entidade com sede em Gaza que serviu como caminho para fundos iranianos ilícitos para o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina".

Essa ação "destaca o compromisso dos Estados Unidos de desmantelar as redes financeiras do Hamas" e de trabalhar com seus "parceiros globais para privar o Hamas da capacidade de explorar o sistema financeiro internacional", afirmou o subsecretário do Tesouro, Wally Adeyemo, citado no comunicado à imprensa.

"Não duvidaremos em tomar medidas para enfraquecer ainda mais a capacidade do Hamas de realizar horríveis ataques terroristas atacando implacavelmente suas atividades financeiras e seus fluxos de financiamento", acrescentou.

Adeyemo, que, nesta sexta-feira, iniciou um giro pela Europa que se prolongará até quarta-feira, declarou, na terça-feira, à AFP que quer criar uma "coalizão internacional" para atacar a "rede financeira do Hamas", acrescentou.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, destacou que essas sanções se dirigem a "oito figuras-chaves por seu apoio ao Hamas", assim como a "funcionários da Guarda Revolucionária iraniana envolvidos no financiamento e no treinamento do Hamas".

"Várias pessoas e entidades designadas hoje desempenharam um papel-chave na hora de facilitar a evasão das sanções por parte de empresas filiadas ao Hamas", acrescentou.