Comunicado do Business Wire :Eutelsat Communications

Rob Lamb, fundador e diretor de operações da PSSI Global Services, comentou: "Ao longo dos anos, temos tido o prazer de trabalhar em estreita colaboração com a equipe da Eutelsat para fornecer serviços de transmissão para nossos clientes de transmissão e eventos especiais em todo o mundo. A combinação da largura de banda do transponder de satélite da Eutelsat com o PSSI International Teleport (PIT) e o Eutelsat Iztapalapa Teleport da Eutelsat para serviços de controle de acesso a satélites, recepção e conectividade tem sido um sucesso para a PSSI e nossa clientela."

A PSSI Global Services é líder mundial em soluções de transmissão para grandes eventos esportivos ao vivo. Com mais de 40 anos de experiência, juntamente com o Pittsburg Teleport Gateway e uma frota de mais de 30 caminhões de produção de uplink de satélite de banda C e banda Ku, a PSSI oferece um serviço completo de ponta a ponta, especializado na coordenação, produção e distribuição de eventos nacionais e internacionais. Com o Eutelsat Group como seu principal operador de satélite nos últimos 5 anos, a PSSI continua a expandir seus serviços de produção remota, para contribuição de conteúdo esportivo de alto valor para detentores de direitos de transmissão, com clientes norte-americanos premium, incluindo MMA, UFC, NFL, NHL, NBC Esportes, PGA, FOX Sports e CBS Sports.

José Ignacio González-Núñez, vice-presidente sênior regional do Grupo Eutelsat para Vendas de Mídia nas Américas, acrescentou : "Estamos muito satisfeitos em aprofundar nosso relacionamento com a PSSI Global na entrega de conteúdo esportivo premium ao vivo e em apoiar a expansão do ecossistema de transmissão na América do Norte. O vídeo profissional é um mercado importante para o Eutelsat Group, e garantimos que nossos clientes tenham os melhores serviços e capacidade para suas necessidades a longo prazo. Esta colaboração destaca mais uma vez o papel vital dos satélites na cadeia de abastecimento de mídia para vídeo profissional, especialmente em eventos esportivos ao vivo de grande destaque, em que a qualidade de primeira linha é absolutamente essencial."

Sobre a PSSI Global ServicesDesde 1979, a PSSI Global Services tem se especializado na coordenação, produção e distribuição de programação nacional e internacional. Como especialistas globais em gerenciamento de eventos ao vivo, transmissão, produção e conectividade, a PSSI Global Services lida perfeitamente com transmissões via banda C, banda Ku, fibra, IP e celular vinculado e fornece serviços de vídeo, áudio e dados ao vivo em todo o mundo. Atualmente, a empresa possui e opera mais de 50 veículos de transmissão móvel - mais do que qualquer outro provedor de serviços de transmissão - em toda a América do Norte, como também o PSSI International Teleport, o PSSI Pittsburgh Videotech Center e sistemas de uplink flyaway C/Ku nacionais e internacionais. Para obter mais informações, acesse http://www.pssiglobal.com

Sobre o Eutelsat GroupO Eutelsat Group é líder global em comunicações via satélite, oferecendo serviços de conectividade e transmissão em todo o mundo. O Grupo foi formado pela combinação da empresa e da OneWeb em 2023, tornando-se a primeira operadora de satélites GEO-LEO totalmente integrada com uma frota de 36 satélites geoestacionários e uma constelação de órbita terrestre baixa (LEO) de mais de 600 satélites. O Grupo atende às necessidades dos clientes em quatro verticais principais de vídeo, onde distribui mais de 6.500 canais de televisão, e nos mercados de conectividade de alto crescimento de conectividade móvel, conectividade fixa e serviços governamentais. O conjunto único de ativos em órbita do Eutelsat Group permite que ele ofereça soluções integradas para atender às necessidades de clientes globais. A empresa tem sede em Paris e o Grupo Eutelsat emprega mais de 1.700 pessoas em mais de 50 países. O Grupo está comprometido em fornecer conectividade segura, resiliente e ambientalmente sustentável para ajudar a reduzir a exclusão digital. A empresa está listada na Bolsa de Valores Euronext Paris (ticker: ETL) e na Bolsa de Valores de Londres (ticker: ETL).

