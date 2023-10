Cobertura da guerra Israel-Hamas, um desafio sem precedentes para a imprensa

A agência de notícias tem, ali, uma equipe com uma dúzia de jornalistas. Tiveram de sair da Cidade de Gaza, em direção ao sul do território, onde vivem em condições precárias, alguns deles em barracas.

O primeiro: as afirmações sobre a decapitação de bebês por parte do Hamas, amplamente repetidas sem poderem ser verificadas.

Em 17 de outubro, muitos meios de comunicação, incluindo a AFP, informaram sobre as afirmações do Ministério da Saúde do Hamas de que "entre 200 e 300" pessoas teriam morrido em um ataque a este hospital, o qual foi atribuído a Israel.

Israel negou e disse que foi um "ataque fracassado com foguetes", lançado pelo grupo palestino Jihad Islâmica.

Desde então, muitos meios de comunicação se inclinaram para essa versão, com base em fontes dos serviços de Inteligência, ou análises de vídeo. Mas não há certeza, nem mesmo quanto ao número de vítimas.

Essa situação levou o jornal americano The New York Times e o francês Le Monde a um "mea culpa" público.

"As primeiras versões da cobertura (...) se baseavam muito nas afirmações do Hamas e não indicavam claramente que essas afirmações não puderam ser verificadas imediatamente", reconheceu o jornal americano na segunda-feira.

"Faltou-nos cautela", admitiu o jornal francês na terça-feira.

"Posso ver pontos frágeis na forma como apresentamos a informação: éramos obrigados a comunicá-la, mas, em retrospecto, poderíamos tê-la escrito com mais cautela na formulação e com mais contexto sobre o que não sabíamos", disse Phil Chetwynd, da AFP.

"É fácil em retrospecto, mas nas notícias em tempo real é menos óbvio", continua ele.

A tarefa é complicada pelo fato de que a menor declaração, a menor imagem que seja, pode se tornar viral nas redes sociais e provocar acusações de parcialidade por parte de uma opinião pública já muito dividida.

"Em qualquer guerra, saber as coisas com certeza leva tempo. É particularmente difícil neste caso, dadas as paixões de ambos os lados (...) e a forma como se analisa nossa cobertura", disse um dos responsáveis pelo jornal americano The Washington Post, Douglas Jehl, no podcast Recode Media.

Daí a importância do vocabulário e, por isso, os veículos estabelecem orientações internas sobre as palavras a usar e a evitar.

As mais complexos são "terrorismo" e "terrorista". A BBC foi criticada por não chamar o Hamas assim, ao que o grupo respondeu que usava esses termos somente entre aspas.

Essa também é a política da AFP.

pr-reb/mch/bow/msr/meb/tt/aa