Brasil mostra sua supremacia e leva ouro no masculino e feminino do vôlei de praia no Pan

Depois foi a vez de André Loyola e George Soto sofreram até o último suspiro diante dos cubanos Francisco Cutiño e Juan Rossel, a quem venceram por 2 sets a 1, com parciais de 21-12, 19-21 e 15-13.

Ana Patrícia Silva e Eduarda 'Duda' Santos venceram no feminino ao derrotar a dupla canadense composta por Brandie Wilkerson e Melissa Humana-Paredes por 2 sets a 0, com parciais de 22-20 e 21-18.

O Brasil encerrou nesta sexta-feira um jejum de 12 anos no vôlei de praia dos Jogos Pan-Americanos em Santiago-2023 conquistando os dois títulos em disputa.

Ana Patrícia e Duda, primeiras no ranking mundial da modalidade, confirmaram o favoritismo em uma partida mais disputada do que o esperado.

A dupla canadense, quinta colocada no ranking, disputou ponto a ponto na final do Pan e inclusive ficou à frente do placar em diversas ocasiões.

Mas uma arrancada final das brasileiras no segundo set tirou as chances das americanas de serem campeãs pela primeira vez.

Apesar de tudo, as canadenses conseguiram subir ao pódio do Pan-Americano pela primeira vez na história.