Bombardeios de Israel cortam temporariamente comunicação de embaixada com brasileiros em Gaza

O Itamaraty confirmou as dificuldades de contato e a interrupção temporária, mas disse que o embaixador Alessandro Candeas, chefe da representação brasileira na Palestina, conseguiu comunicação com um dos brasileiros hospedados em Rafah.

"Segundo o relato, há bombardeios intensos nesta noite, mas os brasileiros estão em segurança", disse o Ministério das Relações Exteriores. A queda no serviço de telefonia e internet em Gaza ocorreu por volta das 14h, no horário de Brasília, às 20h, no fuso de Gaza.

Desde que o governo federal iniciou uma operação de repatriação de brasileiros na região, anunciada em 8 de outubro, o grupo de brasileiros tenta deixar a Faixa de Gaza, onde há risco de uma iminente invasão por terra. O Estado de Israel declarou guerra logo depois dos ataques promovidos pelo grupo terrorista Hamas, 20 dias atrás.

Além disso, convivem com escassez de itens básicos, como água potável, alimentos e medicamentos, por causa do cerco israelense e dos bombardeios frequentes, inclusive no parte Sul, para onde civis deveriam ir, segundo o ordem de evacuação emitida pela FDI.

O comboio brasileiro foi dividido em dois, cada um com 16 pessoas. Há 8 mulheres e 13 crianças entre eles. Um está abrigado em Khan Yunis, e o outro em Rafah, ambos a não mais do que 10 quilômetros da fronteira com o Egito. Eles aguardam aval para cruzarem a passagem de pessoas ao Sinai, por parte do governo de Israel.

Eles recebem apoio terrestre, com a contratação de transporte pelo Itamaraty, mas não há nenhum membro do governo os acompanhando in loco. Os diplomatas monitoram a situação à distância, por isso a importância dos serviços de telecomunicação. Um avião da Presidência da República está no Egito a espera para trazer o grupo ao Brasil.