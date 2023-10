Barranquilla, cidade de luzes e sombras sob a hegemonia de um clã na Colômbia

Um quilométrico cais reluz ao lado do porto de Barranquilla, vitrine econômica da Colômbia sobre o Caribe. Mas a cidade cresce sob a hegemonia de um clã que se prepara para sua quinta vitória consecutiva nas urnas no próximo domingo, assombrada por acusações de compra de votos.

A família Char controla a política, os negócios e até o futebol. Proprietários da equipe mais popular da cidade - o Junior - seguem os passos do ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi e do ex-presidente argentino Mauricio Macri, dirigentes de importantes clubes que os usaram como trampolins para o poder.

Localizada a cem quilômetros da turística Cartagena, a quarta maior cidade do país é conhecida pelo seu carnaval, o segundo mais importante da América Latina depois do Rio, e por ser a cidade-natal de Shakira.

Sempre sorridente, com boné de beisebol, Álex tem 81% de apoio para as eleições locais de 29 de outubro, segundo as pesquisas. O mais velho dos três filhos de Fuad Char avança novamente em direção à prefeitura sem a necessidade de participar de debates e entrevistas.

Como outras famílias colombianas poderosas "entraram no Estado para expandir sua atividade econômica (...), mas também porque compreendem que o Estado como tal é um excelente negócio. Ter o poder de quem se contrata, com quem se contrata, cobrar subornos...", explica Montoya.

A independente Missão de Observação Eleitoral denunciou uma rede de compra de votos em Barranquilla em troca de dinheiro, eletrodomésticos ou contratos com o Estado. E Arturo - ex-senador e irmão mais novo de Álex - está preso por acusações de "corrupção eleitoral".

O candidato negou uma entrevista à AFP e Pumarejo nega ter chegado à prefeitura por meio dessas práticas: "O barranquillero nota que sua cidade vai por um bom caminho e por isso referenda nas urnas um processo que se iniciou há 16 anos".

A jornalista Laura Ardila, autora do livro "A Cosa Nostra", sobe os Char, explica que "o clã" é "uma das máquinas políticas mais poderosas da Colômbia".

"Mesclam uma eficiência com o público e uma grande popularidade que obtiveram por sua proximidade com a cultura popular, com clientelismo, algumas relações criminosas com personagens que estiveram condenados e a compra de votos", aponta.

A prisão de Arturo Char por suposta compra de votos em 2017 representou um inédito golpe.

