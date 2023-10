Atirador do Maine é encontrado morto nos EUA

O massacre aconteceu na quarta-feira à noite na cidade de Lewiston, a segunda maior do Maine. As autoridades pediram aos moradores que permanecessem em suas casas durante a caçada ao homem, classificado como "armado e perigoso", que havia fugido após os ataques.

Detalhes ainda não foram divulgados, mas as autoridades estaduais convocaram uma coletiva de imprensa para as 22 horas locais (23 horas em Brasília).

O atirador suspeito de assassinar 18 pessoas no estado do Maine, no nordeste dos Estados Unidos, foi encontrado morto com um ferimento de bala autoinfligido, informou a mídia americana nesta sexta-feira , 27, após uma caçada intensa que levou mais de dois dias.

A polícia identificou o atirador como Robert Card, 40 anos, e havia divulgado sua fotografia. As motivações do crime são desconhecidas. O canal CNN, que citou fontes das forças de segurança, informou que ele era um instrutor de tiros certificado e reservista do Exército.

O novo massacre, um dos mais letais no país nos últimos anos, entrou para uma longa lista de tiroteios que abalam com frequência os Estados Unidos, onde o acesso às armas é facilitado.

Depois de ser informado sobre o ocorrido, o presidente Joe Biden saiu de um jantar de Estado em homenagem ao primeiro-ministro australiano para entrar em contato com as autoridades do Maine e oferecer o apoio do governo federal, segundo a Casa Branca.

As fotos divulgadas do suspeito mostravam um homem de barba, vestindo com jaqueta marrom, calça azul e sapatos marrons, com um rifle semiautomático.