América Latina vai à COP28 com avanços e desafios para enfrentar mudança climática

O Panamá encerra, nesta sexta-feira (27), a Semana do Clima da América Latina e do Caribe, após aprovar uma postura comum para a conferência da ONU sobre o clima, a COP28, em Dubai, mas ainda há desafios que exigem ações rápidas.

A transição para as energias renováveis é o tema com maiores avanços na região, o que permitirá que a geração de energia a partir de fontes eólica e solar dobre em 2027 em relação ao nível atual, segundo um relatório divulgado no âmbito da Semana do Clima.

"A energia renovável não hidroelétrica já representa mais de 30% da capacidade instalada" em sete países, e na região há cerca de "320 projetos eólicos e solares em estudo", destaca o relatório, preparado pelo centro de pesquisas Zero Carbon Analytics.

Outro avanço é que a América Latina foi pioneira em incorporar os temas de gênero nas políticas frente à mudança climática, segundo a ministra chilena do Meio Ambiente, Maisa Rojas.

"É uma boa notícia que a região da América Latina e do Caribe esteja liderando ao juntar estas duas agendas [de gênero e ambiente], entendendo que são duas agendas que se cruzam de forma muito importante", disse Rojas à AFP.