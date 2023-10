Venezuela decreta fim de 'máfias carcerárias' após ocupação de Tocuyito

Autoridades da Venezuela afirmam que acabaram com "as máfias" que controlaram durante anos as prisões do país, após a ocupação de Tocuyito, prisão venezuelana com maior população carcerária.

O Ministro do Interior, Remigio Ceballos, anunciou o fechamento do centro penitenciário localizado em Tocuyito, Carabobo, cujos 2 mil presos foram transferidos para outros centros de reclusão.

"Podemos dizer que Tocuyito está fechada, todas as estruturas criminosas foram desmanteladas", disse Ceballos em entrevista coletiva no pátio do local. "Acabamos com as estruturas criminosas chamadas pranatos na Venezuela", afirmou, referindo-se à figura dos "pranes", membros de grupos criminosos que controlaram por anos prisões venezuelanas.