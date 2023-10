Tiroteio nos EUA: o que se sabe sobre ataque que deixou 22 mortos e dezenas de feridos

O Governo do Maine pediu que as pessoas não saíssem de casa. Saiba mais sobre o tiroteio nos Estados Unidos

Um atirador na cidade de Lewiston, no estado do Maine, no nordeste dos Estados Unidos , matou 22 duas pessoas e deixou 50 feridas na noite dessa quarta-feira, 25. O suspeito foi identificado pela polícia como Robert Card, de 40 anos, e está foragido . As informações são do O Globo.

O bar Schemengees Bar & Grille estava com promoção para funcionários da indústria de bares e restaurantes na região. O local faria uma festa de Halloween no próximo sábado, 28.

Uma hora depois, ocorreu um novo ataque em uma loja do Walmart.

A cidade de Lewiston é a segunda maior cidade do Maine e fica a 57 km de Portland. As autoridades da cidade de Auburn, a 3 km de distância, também pediram aos moradores que se abrigassem em um local seguro por causa do atirador.

LEIA MAIS: Atirador abre fogo em hospital e em casa na Holanda e mata duas pessoas

Tiroteio nos EUA: A governadora do Maine e o presidente Biden já foram informados



Janet Mills, governadora do estado do Maine, disse que está ciente dos ataques e que conversou com o presidente Joe Biden sobre o ocorrido.

Em publicação no Facebook, Mills afirmou estar monitorando as informações e pediu que as pessoas da região sigam as orientações das autoridades. “Continuarei a monitorar a situação e permanecerei em contato próximo com as autoridades de segurança pública”, escreveu a governadora.