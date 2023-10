Sem seu artilheiro Guirassy, vice-líder Stuttgart enfrenta Hoffenheim pela 9ª rodada da Bundesliga

Guirassy marcou 14 gols (mais da metade do total de sua equipe) nos primeiros oito jogos, um recorde na elite do futebol alemão.

Verdadeira revelação neste início de temporada na Bundesliga, o Stuttgart (2º, 21 pontos), em uma campanha em que foi liderado pelo seu atacante Serhou Guirassy, vai medir o nível da dependência que tem em relação ao guineense, atual artilheiro do campeonato alemão e desfalque no sábado (28) contra o Hoffenheim devido a uma lesão.

Em outra partida no sábado, o Bayern (3º, 20 pontos) recebe o recém-promovido Darmstadt (12º, 7 pontos), com a notícia do possível retorno do goleiro e capitão Manuel Neuer, após dez meses e meio afastado dos gramados.

O Bayer Leverkusen (22 pontos), líder, e o Borussia Dortmund (4º, 20 pontos), invictos assim como o Bayern, jogam no domingo, respectivamente, contra Freiburg (8º) e Eintracht Frankfurt (7º).

--- Programação da 9ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sexta-feira: