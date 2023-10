Rússia recebe representantes do Irã e do Hamas

Na sequência, uma fonte diplomática russa disse às agências de notícias estatais que as discussões com a delegação do Hamas, liderada por Musa Abu Marzuk, trataram dos reféns detidos em Gaza pelo movimento palestino e da retirada daqueles de nacionalidade estrangeira. A fonte não deu informações sobre o que foi discutido com o diplomata iraniano.

Representantes do movimento islamita palestino Hamas, em guerra com Israel, e do Irã tiveram reuniões diplomáticas nesta quinta-feira (26), em Moscou, com autoridades russas, informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, sem divulgar mais informações.

De acordo com a mesma fonte, nos contatos com o Hamas, a Rússia insistiu na "libertação imediata dos reféns estrangeiros da Faixa de Gaza" e levantou "questões relacionadas com a retirada de cidadãos russos e de outros cidadãos estrangeiros do território do enclave palestino".

A Rússia disse que pelo menos 20 pessoas com dupla nacionalidade (russo-israelense) morreram e que duas foram sequestradas no ataque de 7 de outubro lançado pelo Hamas no sul de Israel.

Centenas de russos vivem na Faixa de Gaza, bombardeada pelas forças israelenses, incessantemente, desde o ataque.

Ao contrário de Estados Unidos e União Europeia, a Rússia não considera o Hamas uma organização terrorista e sempre manteve relações com essa organização.

Moscou condenou o ataque do Hamas de 7 de outubro contra civis israelenses, mas insistiu na necessidade de se criar um Estado palestino. Também advertiu Israel sobre as consequências de uma ação de represália indiscriminada e letal.

Cerca de 220 israelenses, estrangeiros ou pessoas com dupla nacionalidade, foram sequestrados por comandos do Hamas, que, em sua ofensiva de 7 de outubro, mataram mais de 1.400 pessoas, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses.