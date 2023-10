Robert Card, um soldado do Exército dos EUA suspeito pelo massacre no Maine

Robert Card, um reservista do Exército dos Estados Unidos, foi identificado como o suposto autor do ataque a tiros que matou 18 pessoas em uma pequena cidade no estado do Maine.

O ataque, que ocorreu em uma pista de boliche e em um bar em Lewiston, na noite de quarta-feira (25), é um dos mais mortais registrados desde 2017, quando um homem armado abriu fogo em um festival em Las Vegas, deixando 60 mortos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As autoridades emitiram um mandado de prisão por homicídio contra Card, informou o coronel William Ross, da Polícia do estado de Maine, em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (26).